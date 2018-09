Shippingskole åbner i London

En ny shippingskole ser dagens lys i London. The London School of Shipping er navnet på den nye skole, som drives i regi af The Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), skriver skolen i en meddelelse.

The London School of Shipping tilbyder uddannelse og træning til ansatte inden for primært shippingindustrien i London. Skolen er blevet udviklet i samarbejde med Londons shipping- og mæglerselskaber, som længe har efterspurgt sådanne faciliteter.

"Londons førende position i den maritime branche er afhængig af dets evne til at tiltrække, uddanne og fastholde den rette mængde af talent og professionelle kvalifikationer spiller en stor rolle ved ikke bare at sikre, at de ansatte har viden til at udføre deres jobs, men også ved at understøtte professionalismen i vores sektor, så vores institutioner og selskaber fortsætter med at være de mest betroede verden over," udtaler David Dingle formand for Maritime UK i meddelelsen.

De første hold begynder efter planen undervisningen i slutningen af september eller starter af oktober med eksaminer til maj.

