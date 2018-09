Norge vil have CO2-neutral shipping

Et er at halvere shippings udledning frem mod 2050. Noget andet er at nå en hel CO2-neutral industri. Det sagde den norske minister for klima og miljø Ola Elvestuen på et arrangement forleden. Forårets aftale i IMO om netop shippings udledning er ifølge ministeren historisk, men der skal mere til.

"(...) målet er at nå et nulpunkt af udledning for international shipping. Det er muligt, det er nødvendigt, og det bliver nødt til at ske så hurtigt som muligt," sagde han ifølge en meddelelse.

For Norge er hydrogen det næste kapitel i landets arbejde med grønne teknologier og brændstoffer.

"I 2021 forventer vi at have fem bilfærger med hydrogen elektrisk fremdrift, minimum 50 pct. hydrogen," sagde han.

"Vi har brug for at udvikle regler og reguleringer for brugen af hydrogen i den maritime industri."

Ola Elvestuen fremhævede det norske projekt Yara, hvor man vil udvikle en autonom logistikkæde, der kommer til at omfatte et selvkørende elektrisk containerskib.

"Norge er klar til at levere grønne løsninger på vejen mod at neutralisere shippings udledning af drivhusgasser."

