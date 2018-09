Kina kræver WTO-sanktioner mod USA

Kina vil næste uge have verdenshandelsorganisationen WTO til at indføre handelssanktioner mod USA, som landet lige nu ligger i handelsstridigheder med.

Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters på baggrund af dagsordenmateriale til et møde i WTO i næste uge.

Ifølge Reuters kommer Kinas forslag som en reaktion på, at USA ikke har levet op til en dom mod amerikansk dumping-told i en sag, som Kina indledte tilbage i 2013.

Kina fik medhold i WTO omkring spørgsmålet i 2016, og sidste år blev en appel fra USA også afvist.

Kinas klage går på, at USA indførte for høj dumping-told på en række sektorer, herunder maskiner og elektronik, let-industri, metaller og mineraler, til en samlet eksportværdi på 8,4 mia. dollar.

Hvis de ikke opfører sig ordentligt, så vil jeg trække os ud af WTO Donald Trump

Kina mener, og har altså fået medhold hos WTO to gange, at USA beregner omfanget af den af USA påståede dumping på en forkert måde. Med den amerikanske regnemetode, som kaldes "zeroing", blev de toldsatser, som landet kunne indføre på importen fra Kina, højere, skriver Reuters.

Det amerikanske nederlag i sagen er en af grundene til, at USA's præsident, Donald Trump, har været stærkt kritisk over for WTO, og så sent som i august truede han i et interview med Bloomberg News med, at USA kan forlade verdenshandelsorganisationen, hvis ikke organisationen "ændrer adfærd".

"Hvis de ikke opfører sig ordentligt, så vil jeg trække os ud af WTO," fortalte Donald Trump i interviewet.

Kina har meddelt, at fristen for USA til at rette ind efter WTO's afgørelse var den 22. august, og da det ikke er sket, vil landet altså nu have sanktioner indført mod USA.

