I fremtiden kan store havvindmøller oplade skibe

Store havmøllerparker kan få en rolle at spille, når shipping de kommende årtier skal omstille sig til mere klimavenlig sejlads.

Især når det kommer til oceangående skibe, hvor elektricitet i dag er udelukket på grund af afstandene. Men det kan ændre sig i fremtiden, skriver DNV GL i en rapport om den maritime industri frem mod 2050.

"I fremtiden kan vedvarende energi fra havvindmølleparker blive en energikilde for shipping. Det kan betyde offshore-opladestationer med elektricitet til skibe på nærliggende shippingruter," skriver klassifikationsselskabet.

Samtidig kan der også laves hydrogen på havet af noget af vindkraften. Ved at bruge flydende offshorevind er det en attraktiv måde at producere hydrogen på, har et tidligere studie vist, mens andre peger på produktionen af elektricitet i havne med energi fra vind og sol.

"Sådanne udviklinger kan udfordre den nuværende infrastruktur og praksis på bunker, hvor 12 havne i dag står for 80 pct. af dagens bunkersalg," skriver DNV GL.

De mange miljøkrav, der for tiden ruller ind over industrien, kræver udvikling af både ny teknologi og brændstoffer. Og alle alternative brændstoffer står i dag over for udfordringer og barrierer.

Shortsea-shipping, altså skibe, der sejler kortere distancer, står bedre over for nye typer brændstof som biobrændsler og hydrogen. Mens også batterier allerede bliver testet af flere.

Det er for skibene på de lange ruter, hvor der ikke altid er en fast sejlplan, at der kan opstå problemer.

"Skibene kræver brændstof, som er globalt tilgængeligt, og brændstoffets energidensitet er vigtig for at maksimere pladsen tilgængelig for last over lange distancer," skriver DNV GL.

Ud over elektricitet er der også forsøg i gang med sejl, som Maersk Tankers, drager, og der er lavet studier om betydelige besparelser for store tørlast- og tankskibe ved at bruge vindkraft.

De miljøbevidste redere har også økonomien på deres side

Nu driver vinden Maersk Tankers' transport af olie

Amerikanere på vej med skib på ny brændstoftype