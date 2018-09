Trump truer med told på al kinesisk import

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er klar til at pålægge told på varer for yderligere 267 mia. dollar fra Kina.

Meldingen fra Trump er ifølge Bloomberg News kommet ombord på Air Force One fredag.

Truslen om told på yderligere varer for 267 mia. dollar skal lægges til de planlagte tariffer på varer for 200 mia. dollar fra Kina, som USA's regering i forvejen er ved at lægge sidste hånd på. En offentlig høring om det forslag blev afsluttet onsdag, hvorfor administrationen nu kan gennemføre forslaget. Ifølge Trump vil tolden på de 200 mia. dollar blive indført "meget snart, afhængig af hvad der sker".

"Jeg hader at gøre dette, men bagved er der yderligere 267 mia. dollar klar med kort varsel, hvis jeg vil," sagde Trump til journalister ombord på flyet.

I forvejen har USA lagt told på 25 pct. på varer for 50 mia. dollar fra Kina. De blev indført i juli og august i to trancher på henholdsvis 34 mia. dollar og 16 mia. dollar. Begge gange svarede Kina straks igen med samme toldsats på en tilsvarende mængde varer fra USA.

Hvis USA lægger told på yderligere samlet 467 mia. dollar importvarer fra Kina, så vil den samlede kinesiske eksport til USA være ramt. I 2017 importerede USA nemlig varer fra Kina for 505 mia. dollar.

USA eksporterede samtidig for blot omkring 130 mia. dollar, hvilket gav landet et handelsunderskud på 375 mia. dollar over for Kina, viser tal fra den amerikanske regering.

Det Hvide Hus' øverste økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, sagde fredag ifølge Bloomberg News, at det stadig er muligt at indgå en aftale med Kina, men at kineserne må være parat til at indgå i et kompromis.

"Det er aldrig for sent at lave en god handelspolitik. Men jeg vil sige dette: Det globale handelssystem er i stykker," lød det fra Kudlow, som samtidig understregede, at Donald Trump er "død alvorlig" i sin beslutsomhed om at tvinge Kina til at ændre sin handelspolitik.