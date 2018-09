Ugens bedste på ShippingWatch

Maersk mister sin digitale direktør Ibrahim Gokcen

Det er ikke lang tid siden, at Maersks digitale direktør Ibrahim Gokcen var et af hovednavnene på selskabets kapitalmarkedsdag. Men nu forlader han Maersk, kunne ShippingWatch fortælle onsdag. Maersk oplyser, at Ibrahim Gokcen fik et tilbud om et job i USA og har besluttet at forlade Maersk.

Maersk præsenterer større organisationsændring

Søren Skou: "Vi er blevet en vækstvirksomhed igen"

Endofa beskylder eks-partner for millionsnyd i Angola

Endofa føler sig snydt af tidligere partner og medstifter og vil nu have erstatning ved Sø- og Handelsretten. Sagen drejer sig om oliehandler i Angola og er tidligere prøvet i Dubai, hvor Endofa har tabt ved alle instanser. Babak Shahbaz fastholder sin uskyld og svært ved at forstå, hvorfor Endofa nu forfølger en bedragerisag i Danmark.

Endofa i underskud efter lukning i Danmark

CEO Peter Ludvigsen, Blockshipping.

Blockshipping jagter nye investorer efter ICO-flop

En række tidligere Maersk-chefers projekt om at skabe en digital platform for containere, Blockshipping, har slet ikke kunnet rejse de nødvendige midler via en såkaldt ICO. CEO Peter Ludvigsen fortæller til ShippingWatch, at hovedårsagen til problemerne med at rejse kapital ligger for ham at se i det faktum, at Blockshipping gik i luften stort set samtidig med, at kryptovalutaen Bitcoin blev et stort samtaleemne, fordi kursen dykkede.

Blockshipping får ny partner i blockchain-projekt

Blockshipping-chef om ny platform: Rederierne skal lære at samarbejde

Transocean-køb markerer milepæl i genopretning af rigmarkedet

Med Transoceans overtagelse af Ocean Rig for 2,7 mia. dollars kan man så småt se konturerne af et nyt og fremadskuende rigmarked, hvor Maersk er blandt de store aktører, mener flere analytikere, som ShippingWatch har talt med. For første gang længe er et bæredygtigt niveau i sigte, vurderer de.

Maersk Drilling klar til konkurrence med topspillere

Transocean tager millardstor nedskrivning i andet kvartal

