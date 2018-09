Oliefondet vil stille strengere krav til shipping

Et bæredygtigt hensyn til havet vil fremover vægte tungere, når verdens største private investor, norske Oliefondet, skal investere sine mange milliarder.

Oljefondet vil fremover stille strengere krav til, at selskabers strategi og risikohåndtering rummer et hensyn til bæredygtig udnyttelse af havet, skriver Dagens Næringsliv.

"Havet er en væsentlig del af økosystemet og bidrager til økonomisk aktivitet. Vi forventer, at selskaberne håndterer både udfordringer og muligheder knyttet til bæredygtig brug af havet," siger Oliefondens leder Yngve Slyngstad i en pressemeddelelse ifølge Dagens Næringsliv.

Kravene kommer på baggrund af en rapport fra Norges Bank Investment Management (NBIM) og er rettet mod både selskaber med aktiviteter på eller i havet og selskaber med landbaserede aktiviteter eller værdikæder, som er afhængige af eller påvirker havet. Det inkluderer både skibsfart, fiskeri og havbrug, og også dagligvarebranchen.

Oljefondet forventer, at selskaberne identificerer og overvåger risici knyttet til både produktion og brug af sine produkter, herunder hvilket effekter produkterne har på miljøet efter brug og som affald.

I begyndelsen af året meddelte Oliefondet, at dets magtfulde Etikkrådet, som udformer Oliefondets moralske samvittighed, påbegyndte arbejdet på et nyt miljøkodeks, som ikke mindst bliver interessant for shippingindustrien, der står over for en række markante nye miljøkrav de kommende år.

