Kina skærper svovlkrav på nøglehandelsrute

De kinesiske myndigheder indfører fra 1. oktober, at skibe der sejler på Yangtze-floden maksimalt må have brændstof med 0,5 pct. svovl i tankene.

Det er tre måneder tidligere end ventet, skriver søforsikringsselskabet North P&I en opdatering til sine kunder.

"De lokale agenter Huatai (...) anbefaler, at skibe fra 1. oktober skal bruge brændstof med svovlindhold på maksimalt 0,5 pct. m/m, når de sejler ind i ECA-området, og når de er ved en kaj eller er fortøjret. Det betyder, at skibe skal skifte til brændstof, der lever op til kravene i tilstrækkelig tid, inden de sejler ind i kontrolområdet for Yangtze-flodens delta," lyder det.

Redere skal være forberedte

Derfor skal rederne være forberedte og have en plan for brugen af det lavsvovlholdige brændstof, mener P&I-klubben, som ser "bemærkelsesværdige risici" i at skifte svovltungt brændstof ud med alternativet.

"Det anbefales kraftigt, at medlemmerne gennemgår og opdaterer deres fartøjers procedurer for denne opgave."

Dermed vil der være tale om en skærpelse af de nuværende regler i området. På nuværende tidspunkt er kravene nemlig til skibene, der ligger til kaj i havnene i området, at de med undtagelse af en time efter ankomst og en time inden afrejse skal bruge det lavsvovlholdige brændstof, lyder det fra North P&I Club.

For nylig oplyste det kinesiske transportministerium, at miljøzonerne i Kina fra næste år vil blive udviddet til at gælde hele landets kystlinje.

