Skibsredere håber på mere udenlandsk arbejdskraft

Der er nogle af de gamle travere, og så er der også nyt indhold i regeringens forslag til en finanslov for 2019. I alt fald hvis man ser den med de blå briller, som de maritime virksomheder i Danmark har på.

Og så er der nok især ét forslag, der vækker interesse og en vis tilfredshed hos Danske Rederier.

Herunder er et udpluk af de forslag, der har maritimt indhold:

Søfartsstyrelses budget mindskes med 19,6 mio. kr. ift. 2018 og forventes i de kommende år gradvist at falde fra nuværende niveau på 300,5 mio. kr. til 280,9 mio. kr. i 2022. Det er en videreførelse af tidligere beslutninger.

Pulje på 1 mio. kr. fordelt over to år (2019 og 2020) til at styrke optaget på de maritime uddannelser.

Udspil om international rekruttering, der kan være med til at tiltrække veluddannet international arbejdskraft.

Tilskud til de maritime uddannelsesinstitutioner falder gradvist fra 104,5 mio. kr. i 2018 til 96,3 mio. kr. i 2022. De maritime uddannelsesinstitutioner dækker over de maritime uddannelser/institutioner, skoleskibe, efteruddannelse, praktikpladstilskud mm.

Regeringen vil prioritere oprensning mv. i og ved Esbjerg Havn samt i øvrige indsejlinger, bassiner og sejlløb med statslige forpligtelser, herunder Lynæs Renden. Desuden styrkes opmålingsindsatsen i de statslige indsejlinger, sejlløb og bassiner. Der afsættes 19 mio. kr. i 2019 og 18 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 til fonden bag Motorfabrikken Marstal til etablering af et maritimt iværksætterhus.

"Det er vigtigt, at Danmark har adgang til kvalificeret arbejdskraft, så vi fremadrettet kan sikre attraktive vækstrater i samfundet. Allerede nu ser vi mangel på arbejdskraft i Det Blå Danmark, hvorfor det er glædeligt, at regeringen i finanslovsforslaget har fokus på at styrke den internationale rekruttering," siger Anne H. Steffensen, Adm. Direktør for Danske Rederier i en kommentar på organisationens hjemmeside.

Find hele forslaget til Finansloven for næste år her.

