Hongkong vil lette immigrationen for shippingfolk

Hongkong vil tiltrække arbejdskraft og selskaber til sin maritime klynge ved at gøre det nemmere for folk, der arbejder med shipping, at immigrere til landet.

En række maritime erhverv, herunder marineingeniører, skibsarkitekter og skibsinspektører, er blevet føjet til listen over de professioner, der skal have nemmere ved at få opholdstilladelse i Hongkong, skriver mediet Splash247.

"Talentlisten fremhæver de professioner, der er størst behov for i forbindelse med Hongskongs økonomiske udvikling," siger en talsmand fra regeringen ifølge mediet.

Hongkongs Financial Services Development Council (FSDC) fremlagde i maj i år en rapport, der blandt andet pegede på, at beskatning kan gøre en markant forskel i indsatsen for at tiltrække maritime selskaber.



"Den maritime industri har traditionelt været en af industrisøjlerne i Hongkong, men er over det seneste årti skrumpet ind. Som et internationalt finansielt center har Hongkong en unik position for at drive shippingrelaterede finansielle services," sagde FSDC formand Laura Cha i forbindelse med rapporten og understregede, at det er nødvendigt med lavere skatter for at modstå konkurrencen fra andre maritime hubs.

En af anbefalingerne i rapporten går på at sænke skatten inden for ship leasing management og andre maritime finansielle services i sektoren til det halve og ikke højere end 8,25 pct.

Hongkong foreslår at skære i den maritime skat

"Vi skal holde adgangen til udenlandske talenter åben"