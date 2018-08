Markant mere gods transporteres på Nordøstpassagen

Mængden af gods, der bliver transporteret på Nordøstpassagen, er på et år steget med hele 81 pct. Det melder det russiske ministerium for maritime- og flodtransporter i et interview med PortNews.

Samlet set er 9,95 millioner ton transporteret til og fra havne i Nordøstpassagen indtil slutningen af august i år. Til sammenligning blev der i samme periode sidste år transporteret 5,5 mio. ton.

Ser man på de enkelte havne, tegnede The Novy Port project i Yamal-halvøen sig for den største andel af transporterne. 4,35 mio. ton olie blev afskibet fra olieterminalen i perioden. Næststørst var havnen i Sabetta, som ligeledes er placeret på Yama-halvøen, hvor 3,95 mio. ton af den flydende naturgas LNG blev afskibet.

Indtil videre har 600 skibe sejlet på Nordøstpassagen i år. Et øjebliksbillede fra The Northern Sea Route Administration viser, at der fredag 24. august kunne lokaliseres 84 skibe i havene på Nordøstpassagen.

Maersk vil sejle på "let olie" under første rejse i Arktis

Putin vil tidoble trafikken på Nordøstpassagen i 2025