Iran beder EU om garantier for oliesalg og bankkanaler

Den iranske præsident Hassan Rouhani har i et opkald med den franske præsident Emmanuel Macron bedt om garantier fra Europa på bl.a. salg af olie og bankkanaler, efter at USA har valgt at genindføre sanktionerne mod landet fra november.

"Iran har levet op til alle sine løfter i atomaftalen og forventer med tilbagetrækningen fra USA, at de resterende partnere går videre med deres programmer hurtigere og gennemskueligt," sagde den iranske præsident ifølge det iranske nyhedsbureau IRNA, skriver Reuters.

Hertil gentog Macron opbakningen fra Frankrig og gentog samtidig et tidligere ønske om en bredere diskussion mellem de relevante parter.

I løbet af sommeren er stemningen mellem Iran og USA forværret. Rouhani har blandt andet truet med at lukke Hormuzstrædet, hvilket ville tage krisen til helt nye højder.

Hormuzstrædet forbinder Den Persiske Golf med Omanbugten med videre adgang ud i Det Arabiske Hav. Det er en af verdens vigtigste handelsruter, ikke mindst for olie og gas.

Det fik den amerikanske præsident Donald Trump til tasterne, hvor han på Twitter truede med konskvenser af en helt anden kaliber end tidligere set, hvis det iranske præstestyre gjorde alvor af truslen.

Vil sikre internationale vandveje

Mandag understregede chefen for Irans revolutionsgarde, general Alireza Tangsiri, at Iran har fuld kontrol over Den Persiske Golf, og at den amerikanske flåde ikke har noget at gøre der, skriver Reuters med henvisning til nyhedsbureauet Tasnim. En henvisning til den tidligere trussel om at lukke Hormuzstrædet og blokere andre landes olieeksport.

Washington har en flåde i området, som beskytter shippingruter for olie. Den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo svarede mandag på Twitter:

"Den islamiske republik Iran kontrollerer ikke Hormuzstrædet. Strædet er en international vandvej. USA vil fortsætte med at arbejde med vores partnere for at skre fri navigation og et frit handelsflow på internationale vandveje," lød det ifølge Reuters.

