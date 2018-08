Minister sender nyt medie om erhvervspolitik i luften

PolicyWatch er navnet på Watch Mediers nye medie om erhvervspolitik, som erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) mandag eftermiddag sendte online for første gang.

"Jeg synes, erhvervslivet fortjener, at der kommer fokus på erhvervspolitikken. Og jeg forventer, at PolicyWatch bringer historier og kommer i dybden med sager, som ellers ikke ville blive belyst. Og jeg synes, at man gør debatten en tjeneste, når der bliver fokuseret på substansen og det faglige. Det er det, der betyder noget. Og det er det, man skal vurdere os politikere på," siger Rasmus Jarlov.

En fast stab af dedikerede journalister vil med afsæt på Christiansborg og i Bruxelles gå helt tæt på dansk og europæisk erhvervspolitik og den konkrete betydning for de danske virksomheder.

"PolicyWatch vil fokusere på indholdet i de erhvervspolitiske meldinger fra politikere, virksomheder, interesseorganisationer og mange andre. Vi vil skrive om konsekvenserne af de politiske beslutninger og undersøge, hvordan de påvirker danske virksomheder," siger Peter Søndergaard, redaktør på PolicyWatch, der i en årrække har dækket dansk erhvervspolitik tæt som journalist på Christiansborg.

PolicyWatch henvender sig til alle, der har interesse i fremtidens rammevilkår for dansk erhvervsliv.

"Vi går mindre op i, om politikerne er sure på hinanden og mere op i, hvad de rent faktisk kan blive enige om på de erhvervspolitiske områder. PolicyWatch vil holde øjet på den erhvervspolitiske substans," siger Peter Søndergaard.

PolicyWatch er det 11. erhvervsmedie udgivet af Watch Medier, der ejes af JP/Politikens Hus. Indholdet leveres af redaktionen og redaktionelle samarbejdspartnere, ligesom der udveksles indhold med Watch Mediers øvrige 10 nichemedier.

Watch Medier har på få år opbygget en af landets største erhvervsredaktioner og udgiver ud over PolicyWatch søstermedierne AdvokatWatch, AMWatch, EjendomsWatch, EnergiWatch, FinansWatch, FødevareWatch, ITWatch, MedWatch, MediaWatch og ShippingWatch. Alle medier er abonnementsbaserede onlinemedier med ambition om at levere uafhængig, kritisk og fair kvalitetsjournalistik med fokus på substansen.

"Vi tror på, at der er plads til og behov for et medie, der tager indholdet af dansk og europæisk erhvervspolitik alvorligt. Det skaber vi nu med PolicyWatch, og vi håber, at mediet vil få samme flotte modtagelse, som vores øvrige medier har fået," siger Anders Heering, chefredaktør og adm. direktør for Watch Medier.

