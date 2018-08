Trump og Mexico nærmer sig handelsaftale

USA, Mexico og Canada nærmer sig hinanden i genforhandlingerne af handelsaftalen Nafta. I hvert fald hvis man spørger USA's præsident, Donald Trump.

"Vores forhold til Mexico blevet tættere for hver time, der går. Gode folk i både den gamle og den nye regering arbejder tæt sammen. En stor meddelelse om handel med Mexico kan være på vej snart," skriver Trump på Twitter.

En genforhandling af Nafta-aftalen har været en af hjørnestenene i Trumps handelspolitik. Han har flere gange truet med at trække sig fuldstændig fra aftalen, hvis ikke den bliver mere fordelagtig for USA.

Donald Trump er ikke den eneste, der synes at se fremskridt i forhandlingerne.

Den afgående mexicanske økonomiminister, Ildefonso Guajardo, sagde ifølge nyhedsbureauet AFP fredag, at forhandlingerne var kommet langt.

Guajardo og Mexicos udenrigsminister, Luis Videgaray, har ifølge AP rejst i pendulfart mellem Mexico og Washington for at forhandle med Robert Lightizer, som står for forhandlinger af handelsaftaler i Trumps regering.

Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, har tidligere på ugen noteret, at hun var opmuntret over, hvad Mexico og USA er blevet enige om.

Et af de emner, der tidligere har skabt problemer, er USA's krav om at aftalen skal godkendes hvert femte år.

Mexico står foran et præsidentskifte. Jesus Seade, der er økonomisk rådgiver for den kommende præsident, Andreas Manuel Lopez Obdrador, har deltaget i forhandlingerne sammen med den nuværende regering.

Ifølge Seade er USA's krav "på vej ud" af forhandlingerne, skriver AFP. Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Seade også oplyst, at den del af handelsaftalen, der handler om energi, stort set er på plads.

