Ugens bedste på ShippingWatch

Hafnia og BW Tankers rykker nærmere fusion

Hafnia Tankers og BW Tankers forhandler om en fusion, som vil skabe en ny og stærk spiller på markedet for produkttank. Det bekræftede Hafnia-chef Mikael Skov i ugens løb. Samtidig er BW Tankers' danske CEO, Tina Revsbech, forladt sin stilling.

Tina Revsbech forlader BW Tankers midt i fusionsforhandlinger

Mikael Skov: Både Hafnia Tankers og BW bakker op om storfusion

Hafnia Tankers og BW undersøger sammenlægning

Foto: Arkivfoto

Rederne vil samle sig mod dårlig bunkerolie

Flere danske redere er klar til at gå sammen for at løse problemerne med den dårlige bunkerolie, som alle skibsejere lige nu forsøger at gardere sig imod. Det sker efter, at Hafnia mandag kom med en opfordring til at dele erfaringer og måske endda finde frem til kilden.

Hafnia vil samle rederne i kamp mod dårlig bunker

Rederier melder sig klar til kamp mod beskidt bunker

Massesøgsmål om dårlig bunker vil være banebrydende

Antallet af sager med dårlig bunker har rundet 150 ifølge P&I klub

Foto: Esvagt

Esvagt får ny topchef

Esvagt har efter flere måneders søgen fundet en permanent topchef. Valget er faldet på esbjergenseren Peter Lytzen. Han har senest haft en stilling i ledergruppen i Teekay Offshore og var taget til Danmark for at forfølge en bestyrelseskarriere, da muligheden bød sig.

Esvagt henter ny topchef fra Teekay

Peter Lytzen fik allerede respekt for Esvagt som ung borebisse

Foto: J. Lauritzen

J. Lauritzen holdes tilbage af dyre kontrakter

Det går langt bedre i J. Lauritzen, som nyder godt af de bedre rater på tørlastmarkedet. En række dyre charterkontrakter, som blev indgået for år tilbage, står dog stadig i vejen for overskuddet, fortæller Mads P. Zacho til ShippingWatch.

Japanske problemskibe holder J. Lauritzen fast i underskud

J. Lauritzen taber tvist med bunkerselskaber

Erhvervsminister Rasmus Jarlov(K) ejer aktier i A.P. Møller-Mærsk, som han også har ansvaret for at regulære politisk i sit ministerjob. Foto: Ritzau Scanpix/Thomas Lekfeldt

Læs også...

Søfartens nye minister har aktier i Maersk

Her er vindere og tabere i slaget om 2020-gevinsten

Maersk Drilling vælger ny CFO

Oliekonsortiets milliardprojekt går ind i vigtig fase uden sin frontfigur

Maersk Drilling kan blive blandt verdens mest værdifulde rigselskaber

Kina bruger iranske tankskibe for at omgå amerikanske sanktioner

Solstad Farstad åbner for flere opkøb og fusioner

Så meget skal VLCC-raterne op for at tilfredsstille Frontline