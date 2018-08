Norsk reder køber seismikselskab i milliardhandel

Det norske rederi Shearwater Geoservices har landet en aftale med Schlumberger om at købe olieserviceselskabets seismikvirksomhed i en handel på 650 mio. dollars svarende til 4,8 mia danske kr.

Shearwater er et joint venture mellem norske GC Riebers og den tidligere aktionær i Norden Rasmussengruppen. Aftalen lander, efter at Schlumberger i begyndelsen af året meldte ud, at netop seismikforretningen WesternGeo var den eneste, der ikke passede ind i selskabets krav om lønsomhed.

Ifølge CEO for GC Rieber, Christian Berg, gør kombinationen af de to selskaber Shearwater til et globalt ledende selskab på sismikområdet.

"Vi er meget tilfredse med transaktionen, som er på linje med vores strategiske ambition, da vi sammen med Rasmussengruppen skabte Shearwater tilbage i 2016. Vi er tilfredse med igen at kunne stå bag udviklinegn af markedsledende selskaber samtidig med, at vi kapitaliserer på vores investering," siger han i en meddelelse.

Milliardhandel

Ifølge aftalen får Schlumberger 600 mio. dollars kontant baseret på selskabets markedsværdi inklusiv gæld samt en aktiepost i Shearwater Geoservices på 15 pct. efter aftalens lukning. Samtidig får Shearwater en kapitalindsprøjtning på 50 mio. dollars for at sikre en mere robust finansiel platform, skriver selskaberne.

Med købet vil Sheawater i fremtiden eje en flåde på 14 seismikskibe, samt en vifte af software, der gør dem i stand til at lave geofysiske undersøgelser. Det samlede selskab vil have omkring 600 medarbejdere og vil arbejde i alle de store offshoreområder verden over.

Shearwater Geoservices blev dannet i 2016 af norske GC Rieber Shipping og Rasmussengruppen, den tidligere storinvestor i danske Norden, der hver ejer 50 pct. af selskabet.

