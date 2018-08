Skuld sigtet i sag om ulovlig ophugning

Det norske søforsikringsselskab Skuld Marine Agency er blevet sigtet i sagen om skibet Harrier, der løb på grund i Norge sidste år, da det ifølge politiet var på vej til ulovlig ophugning i Pakistan.

Den norske pendant til bagmandspolitiet, Økokrim, oplyser til Dagens Næringsliv, at forsikringsselskabet er blevet sigtet for miljøkriminalitet og medvirkning til forsøg på miljøkriminalitet.

Det sker dagen efter, at Skulds topchef, Ståle Hansen, udtalte til avisen, at selskabet ikke var sigtet i sagen.

På baggrund af den information, som jeg modtog sent i går eftermiddag, så har jeg iværksat en intern undersøgelse af, hvorfor denne information ikke er blevet videregivet til mig tidligere Ståle Hansen, CEO, Assuranceforeningen Skuld

"Jeg fik de oplysninger sent i går eftermiddag," siger han i et interview med DN fredag morgen.

Skuld Marine Agency er et agentselskab under Assuranceforeningen Skuld, hvor Ståle Hansen er CEO. Ifølge politiet blev selskabet oplyst om sigtelsen for noget tid siden. Men det er altså ikke nået frem til topchefen. Derfor vil han nu have undersøgt forløbet nærmere.

"På baggrund af den information, som jeg modtog sent i går eftermiddag, så har jeg iværksat en intern undersøgelse af, hvorfor denne information ikke er blevet videregivet til mig tidligere," skriver Ståle Hansen i en e-mail til DN.

Ejer er også sigtet

Skibet Tide Carrier, som siden skiftede navn til Harrier, grundstødte i februar ud for den norske kyst på vej ud af landet.

Da de norske miljømyndigheder gik ombord på skibet under en inspektion fandt de ud af, at det havde kurs mod Gadani-området i Pakistan. Her skulle det ophugges på et beaching-værft til trods for, at det ikke havde de nødvendige tilladelser.

De norske myndigheder meldte derfor ejerne af skibet til politiet for at have brudt loven, da det er ulovligt at eksportere skibe som skrot til lande udenfor OECD.

Dagens Næringsliv har i denne uge kunnet afsløre, at flere forsikringsselskaber, herunder Skuld Marine Agency, havde forsikret skibet på dets sidste rejse, hvor det ulovligt var på vej fra Norge til Pakistan.

Norsk bagmandspoliti sigter skibsejer for ulovlig ophugning

Norsk bagmandspoliti går ind i sag om tilbageholdt skrotskib

Flere europæiske retssager om ophugning kan være på vej

Skrotformand efterlyser indgreb mod skibsejeres lovbrud