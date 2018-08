Lauritzen flager nyt skib på dansk flag

Tankskibet Tracey Kosan er kommet under dansk flag i juli.

Det er tredje gang i år, at J. Lauritzen vælger at omflage til dansk flag i år, da de to skibe Helena Kosan og Linda Kosan i januar kom under dansk flag.

Da J. Lauritzen i januar valgte dansk flag til de to Lauritzen Kosan-skibe, sagde CEO Mads P. Zacho blandt andet, at det danske flag har stærk konkurrencekraft.

"Omflagningen af de to gasskibe til Danmark er drevet af kommercielle argumenter, og det viser, at det danske flag nu er meget tæt på at være lige så konkurrencedygtigt som Malta, Singapore og Isle of Man. Der er stadig nogle udfordringer, men vi sætter meget stor pris på de klare pro-forretningsmæssige signaler, som på nuværende tidspunkt bliver sendt fra det danske politiske system," udtalte Mads P. Zacho.

Det er kun et par måneder siden, at også Norden og Torm valgte at sende flere skibe på dansk flag. I alt 11 skibe blev falget ind i juni i år, og det gjorde, at antallet af skibe i DIS kom op på mere end 700.

I maj 2018 nåede den samlede danske tonnage op på 20 mio. bruttoton. Med de nye skibe fra Torm og Norden nåede tallet en samlet bruttotonnage på 20,5 mio.

