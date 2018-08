Nordea ser DFDS som attraktiv trods tyrkisk tumult

Nordea har sat kursmålet for det danske rederi DFDS ned til 425 kr. fra 465 kr. Men banken beholder sin købsanbefaling, da den fortsat ser rederiet som "en attraktiv investering", skriver bankens analytikere tirsdag.

"Det overordnede makroøkonomiske billede i Europa er fortsat favorabelt, med lave renter og høj forbrugslyst hvilket understøtter solid volumenvækst i nøgleregioner som Den Engelske Kanal," skriver Nordea i analysen.

Det er blandt andet købet af 98,8 pct. af U.N. Ro-Ro, der Tyrkiets største operatør af fragtfærge-ruter mellem Europa og Tyrkiet, som banken tror på.

Analysen er dog også krydret med en smule usikkerhed - netop trafikken over Den Engelske Kanal, hvor det endnu er uvist, hvilke konsekvenser, den britiske udmeldelse af EU - brexit - får. Også uroen i Tyrkiet kan spille ind.

"Men DFDS vil altid være følsom over for udviklingen i de globale handelsvolumener og konkurrence på de vigtige handelsveje, samt stigende bunkeromkostninger, der potentielt kan udvande marginerne på kort sigt, før omkostningerne bliver overført til kunderne," skriver Nordea.

Alt i alt betyder det mindre justeringer i bankens estimater for 2018:

"Vi tror på, at den negative virkning fra Tyrkiet bliver opvejet af stærk præstation i Europa. For 2019 har vi dog skåret en smule i estimaterne for at afspejle den ændrede situation i Tyrkiet," lyder det fra bankens analytikere.

En aktie i DFDS stiger tirsdag formiddag 2,4 pct. til 361,60 kr.

