Tyrkisk uro giver rekordfald til DFDS-aktien

Det danske rederi DFDS, som tilbage i april købte det tyrkiske rederi U.N. Ro-Ro i en handel til 7,1 mia. kr., er opmærksom på de risici, der er forbundet med den tyrkiske liras nedtur.

Udviklingen kan skabe usikkerhed, siger finansdirektør i DFDS, Torben Carlsen, til Ritzau Finans.

"Det er klart, at de store udsving, der er på valutaen, gør noget ved vores finansposter, og det kan også skabe usikkerhed hos kunder. Vi kan dog se, at vores aktiviteter fortsætter med stigende eksport og faldende import," siger Torben Carlsen til Ritzau Finans.

Selv om DFDS tyrkiske import er faldet, så er eksporten omvendt gået den anden vej. Eksporten er også gået bedre end forudset, ifølge finansdirektøren. Det har samtidig ikke påvirket købsprisen af det tyrkiske rederi, at liraen er faldet, da den blev finansieret via lån i vestlig valuta og ved at udstede nye aktier.

Torben Carlsen mener, at DFDS har været opmærksomme på de risici, der er forbundet med købet af rederiet og vurderer ikke, at forudsætningerne har ændret sig.

"Det er jo ikke en situation, vi synes er god, hvis vi selv kunne vælge. Det er et scenarie, vi har kigget på, da vi skulle købe rederiet, hvad der kunne ske nede i Tyrkiet, og vi har vidst, at de har haft underskud på betalingsbalancen samt andre skævheder. Jeg kan samtidig se, at aktiviteterne fortsætter fint i det her tumult," siger Torben Carlsen.

Største fald siden januar 2018

DFDS-aktien falder 10,8 pct. til 337 kr., hvilket er det næststørste fald nogensinde for aktien. Det største var tilbage i januar 2008 omkring finanskrisen, hvor aktien på en dag dykkede over 13 pct.

"Noget kunne tyde på, at det nuværende økonomiske stormvejr i Tyrkiet kunne tænkes at være en kæp i hjulet i det mindste på kort sigt for den så sejrsvante koncern," skriver investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet i en kommentar.

DFDS er i gang med at overveje, hvordan rederiet kan sikre sig fremadrettet, hvis liraen fortsætter sit dyk.

"Vi fakturerer vores priser i euro til kunderne, og så er der er en periode fra fakturaen bliver betalt, hvor vi har en lira-risiko. Om vi skal hedge det i den periode eller bare køre det i euro, er noget af det vi kigger på fremadrettet," siger Torben Carlsen.

Den tyrkisk lira er blevet svækket med knap 27 pct. siden starten af august. Siden starten af 2018 er svækkelsen på 42 pct. Mandag skal man betale 0,95 kr. for en lira mod 1,63 kr. i starten af året.

Trumps toldsatser spiller ind

Trykket på liraen er også taget til på grund af en forværring af forholdet mellem Tyrkiet og USA.

Tyrkiet har afvist et krav fra den amerikanske præsident, Donald Trump, om at løslade en amerikansk præst, som myndighederne beskylder for at have støttet det mislykkede militærkup i juli 2016.

Trump reagerede fredag ved at bebude en forhøjelse af toldsatserne på tyrkisk stål og aluminium.

"Det er forkert at vove at bringe Tyrkiet i knæ gennem trusler om en præst," sagde præsident Erdogan ved et vælgerarrangement lørdag.

Erdogan gentog flere gange i weekenden, at valutakrisen beror på en "politisk sammensværgelse".

En påstand, som finansminister Berat Albayrak gentager i avisinterviewet.

DFDS købte selskabet i april

DFDS overtog U.N. Ro-Ro, den førende tyrkiske operatør af fragtruter i Middelhavet, der forbinder Tyrkiet med Italien og Frankrig, i april.

Sælgeren var de to tyrkiske kapitalfonde Actera Group og Esas Holdings.

Actera og Esas Holding købte i 2014 97,4 pct. af aktierne i UN Ro-Ro fra KKR & Co. for 700 mio. euro, hvilket var 50 mio. euro mere end selskabets daværende gæld ifølge Bloomberg.

DFDS blev i sommeren 2014 nævnt blandt interesserede selskaber i en overtagelse af det tyrkiske rederi, som i stedet blev solgt til de to tyrkiske investeringsgrupper for omtrent 700 mio. euro.

