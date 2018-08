Zeaborn samler opkøb i nyt selskab

Den tyske shippingkoncern Zeaborn samler alle sine ship management-aktitiver i et nyt selskab, som også kommer til at dække over gruppens opkøb af Rickmers Shipmanagement og E.R. Schiffahrt.

Det nye selskab får base i Hamborg og går under navnet Zeaborn Ship Management.

Ifølge en meddelelse vil selskabet have mere end 150 skibe i management, mens 300 medarbejdere vil være fordelt på kontorer i Hamborg, Singapore og flere ander steder i Europa og Asien.

"Vi er glade for, at vi nu sender et klart signal om, at E.R. Schiffahrt og Rickmers Shipmanagement er blevet fusioneret med vores nye brand. To etablerede og erfarne partnere har samlet deres styrker. Deres kulturelle arv og veletablerede flåder og organisatoriske strukturer går fantastisk godt sammen og komplemterer hinanden perfekt," udtaler Zeaborns to topchefer og stiftere, Ove Meyer og Jan-Hendrik Többe.

"Vores internationale kunder vil straks få fordel af en endnu større fleksibilitet og pålidelighed såvel som interessante stordriftsfordele - for eksempel når det kommer til indkøb. Kursen for dynamisk vækst er nu udstukket," lyder det fra direktørerne.

Zeaborn blev stiftet i 2013 og dækker foruden ship management-aktiviteterne over verdens næststørste flåde af MPP-skibe.

De to opkøb af af Rickmers Shipmanagement og E.R. Schiffahrt skete i september 2017 og februar 2018.

