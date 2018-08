Wallenius Wilhelmsen vælger scrubbere til 20 skibe

Det skandinaviske rederi Wallenius Wilhelmsen Logistics satser nu på scrubbere på som løsningen på de kommende svovlkrav.

Rederiet oplyser i sit halvårsregnskab, at det har besluttet at installere scrubbere på 20 af sine skibe. Wallenius Wilhelmsen har allerede installeret teknologien til at rense røgen fra skorstenene på fem af sine skibe.

De nye scrubbere vil blive installeret inden for de næste fire år, mens den samlede pris ventes at løbe op i 120-140 mio. dollars. Betalingen kommer til at ske med kontanter og eksisterende kreditaftaler.

De har valgt scrubbere Flere rederier satser på scrubbere som løsning på svovlreglerne. Her er et udsnit af nogle af de største navne, som har valgt teknologien. MSC

HMM

Star Bulk

2020 Bulkers

Cargill

Vale

Angelicoussis Shipping Group

Grimaldi

Trafigura

Frontline

DHT

Torm

Norden

Clearlake Shipping

Spliethoff

Wallenius Wilhelmsen Kilde: Pressemeddelelser, Marsoft. Knap for faktaboks Vis Mere

De seneste måneder har en række rederier valgt at satse på scrubbere for at gøre sin flåde klar til de nye svovlkrav.

De globale svovlregler fra IMO træder i kraft 1. januar 2020 og betyder, at skibe enten skal sejle med lavsvovlholdig brændstof eller have installeret scrubbere, som gør det muligt at rense røgen.

Mens flere rederier nu vælger scrubbere, så er der dog fortsat livlig debat om, hvilken løsning er den bedste.

Wallenius Wilhelmsen dækker over en flåde på knap 130 skibe inden for flere segmenter, herunder 50 roro-skibe, som kan bruges til at transportere af biler. I første halvår af 2018 landede bundlinjen i et plus på 31 mio. dollars mod et plus på 39 mio. dollars i samme periode sidste år.

Vale vælger scrubbere til nyeste generation af tørlastskibe

Endnu et rederi satser på scrubbere

DHT satser stort på scrubbere til 12 tankskibe: "Vi er velforberedte"

Frontline køber sig ind i scrubberproducent