Tysk investor henter erfaren shippingmand

Den tyske investor Dr. Peters Group, som ejer en stor flåde, har hentet en erfaren mand til at stå i spidsen for sin satsning på shipping.

I en meddelelse oplyser det Dortmund-baserede selskab, at det har ansat David Landgrebe som ny head of shipping.

Han har en fortid i den kendte shippingbank HSH Nordbank og shipmanagement-selskaberne Peter Döhle og Ernst Russ.

David Landgrebe får base i Hamborg og skal være med til at udvikle Dr. Peters Groups shippingaktiviteter. Investeringsselskabet ejer idag 83 skibe inden for især container og tank, men vil fremover udvide forretningen med opkøb i blandt andet den pressede MPP-sektor.

Det fortalte topchef Anselm Gehling for nylig i et interview med ShippingWatch. Direktøren glæder sig nu til at arbejde sammen med den nye chef for shippingforretningen.

"Med David Landgrebe har vi fået en erfaren og anerkendt ekspert til at lede vores maritime aktiviteter. Sammen skal vi vokse forretningen i shippingsektoren de kommende år og opnå vores vækstmål for driften men også inden for maritime investeringer," udtaler topchef Anselm Gehling i meddelelsen.

Foruden at eje og drive skibe investerer Dr. Peters Group også i ejendomme og luftfart.

