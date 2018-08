ShippingWatch får nyt søstermedie om erhvervspolitik

Watch Medier styrker den politiske erhvervsdækning og lancerer i efteråret PolicyWatch, der vil fokusere på krydsfeltet mellem politik og dansk erhverv.

Målet er at sætte nye standarder for dækningen af erhvervslivets rammevilkår, og midlet er uafhængig, kritisk og fair kvalitetsjournalistik med fokus på substansen.

”PolicyWatch stiller skarpt på indholdet af dansk og europæisk erhvervspolitik. Vi ønsker at bruge vores kræfter på den erhvervspolitiske substans og dens betydning for dansk erhvervsliv frem for politisk fnidder og motivforskning,” siger Anders Heering, chefredaktør og adm. direktør for Watch Medier.

Redaktionen har base på Christiansborg og i Bruxelles, og i spidsen står redaktør Peter Søndergaard, 28 år, som Watch Medier før sommerferien hentede fra Børsens politiske redaktion.

”Peter er et af de største talenter inden for den politiske journalistik, og han har sin alder til trods allerede solid erfaring med dansk erhvervspolitik. Samtidig flugter hans fokus på substans og indhold med vores ambitioner for PolicyWatch. Vi er sikre på, at vi har fundet den rigtige mand til at stå i spidsen for vores nye medie,” siger Anders Heering.

PolicyWatch udsender ét dagligt nyhedsbrev og henvender sig til virksomheder, organisationer, politikere og alle andre med interesse for erhvervspolitik.

Det nye Watch-medie vil offensivt dyrke den overordnede og generelle erhvervspolitiske dagsorden med betydning for danske virksomheder, ligesom der udveksles relevant stof med Watch Mediers øvrige medier.

Ligesom AdvokatWatch, AMWatch, EjendomsWatch, EnergiWatch, FinansWatch, FødevareWatch, ITWatch, MediaWatch, MedWatch og ShippingWatch vil PolicyWatch være abonnementsfinansieret.

Watch Medier er ejet af JP/Politikens Hus og har på få år opbygget en af landets største erhvervsredaktioner med mere end 50 redaktionelle medarbejdere.

”Watch Medier har bevist, at det er muligt at lave en profitabel vækstvirksomhed baseret på klassiske journalistiske dyder. Som ejere glæder vi os over udviklingen og over, at et nyt vigtigt medie nu ser dagens lys med lanceringen af PolicyWatch,” siger Esben Kolind Lautrup, formand for Watch Medier og direktør for B2B-området i JP/Politikens Hus.

Det er allerede nu muligt at tilmelde sig det daglige nyhedsbrev fra PolicyWatch her.