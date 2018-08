USA og Kina forsøger at genstarte handelsdialog

USA og Kina forsøger i al stilhed at genstarte dialogen om handelsrelationerne mellem de to lande med det håb at undgå en total handelskrig.

Det skriver Bloomberg News med henvisning til to unavngivne kilder med kendskab til bestræbelserne.

Repræsentanter for den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, og Kinas vicepremierminister, Liu He, har ifølge Bloomberg News private samtaler for at finde en vej tilbage til forhandlingsbordet.

Kilderne betoner dog, at man endnu ikke har en specifik tidsplan eller har aftalt specifikke emner for dialogen, ligesom man heller ikke har lagt sig fast på et format for dialogen endnu, men der skulle blandt de deltagende i dialogen være enighed om behovet for yderligere samtaler.

Kina er den store udfordring for USA's præsident, Donald Trump, i hans kamp for at forbedre handelsbalancen, om end han også har set sig sur på tre andre af amerikanernes vigtigste handelspartnere, EU, Mexico og Canada.

I 2017 importerede USA nemlig varer fra Kina for 505 mia. dollar og eksporterede samtidig for blot omkring 130 mia. dollar, hvilket gav landet et handelsunderskud på 375 mia. dollar over for Kina, viser tal fra den amerikanske regering.

Trump-administrationen har derfor indført told på 25 pct. på importvarer for 34 mia. dollar fra Kina, mens yderligere varer for yderligere 16 mia. dollar vil blive ramt af told i onsdag den 1. august.

Kina har svaret igen med samme mønt. Det fik Donald Trump til at varsle med told på 10 pct. yderligere varer fra Kina for 200 mia. dollar. I forrige uge lod præsidenten i et tv-interview forstå, at han var parat til at gå helt til 500 mia. dollar - altså stort set al Kinas eksport til USA.

På den baggrund har forhandlingerne mellem Kina og USA stået i stampe siden starten af juli, men Bloomberg News oplyser med baggrund i endnu en unavngiven kilde, at man på højt plan i USA i denne uge skal diskutere strategien over for Kina.

De senere uger har ellers ikke peget i retning af en opblødning. USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, der blandt andet stod i spidsen for den undersøgelse, som udløste tarifferne mod Kina, kaldte i sidste uge spændingerne mellem USA og Kina for "kroniske", mens Kinas repræsentant i verdenshandelsorganisationen WTO ifølge Bloomberg News beskyldte USA for afpresning.

Tidligere i maj var finansminister Mnuchin på besøg i Beijing for at forhandle, og det blev fulgt op af et møde i Washington senere på måneden, hvor vicepremierminister Liu He kom på besøg.

Det møde kastede en uformel aftale om at nedbringe USA's handelsunderskud af sig, men den har Donald Trump siden forkastet, og siden indførelsen af de nye toldsatser den 1. juli har forhandlingerne været afbrudte.

