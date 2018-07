Mærsk-aktierne stiger efter Trump og Junckers gode toner

For første gang i længere tid er der gode nyheder for aktiekursen hos A.P. Møller-Mærsk.

De overraskende positive meldinger, der kom ud af topmødet mellem USA og EU onsdag, kan torsdag aflæses i aktiekursen på A.P. Møller-Mærsk, der topper C25-indekset.

Rederiet er nemlig stærkt afhængig af gode handelsforhold, så det kan få fyldt sine containerskibe, og mødet kastede netop gode udsigter for verdenshandelen af sig.

USA's præsident, Donald Trump, og EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker blev på mødet enige om at slå koldt vand i blodet med hensyn til de løbende handelsstridigheder. Og selv om der ingen konkret aftale foreligger, bliver det af finansmarkederne tolket som positivt for handelen og væksten - også fordi, de lægger op til at indgå en mere omfattende handelsaftale på et senere tidspunkt.

Højeste niveau i en måned

Mærsk B-aktien stiger ved 10-tiden 5 pct. til 9000 kr. og når det højeste niveau i en måned.

"Det er på grund af den gode tone mellem Trump og Juncker. De holder lidt våbenhvile nu i handelskrigen og kommer med nye initiativer. Det er meget positivt, og det var et meget bedre resultat af mødet, end man havde turdet håbe på," siger aktierådgiver Martin Munk fra Jyske Bank.

Mærsk-aktierne er i de seneste måned faldet kraftigt oven på de løbende handelsstridigheder mellem USA og henholdsvis Kina og EU.

"Så når tågen letter lidt, og vi kan se lidt lys for enden af tunnellen, så skal aktien stige," siger Martin Munk.

Konflikten med Kina er dog ikke lettet, og der er også snart et halvårsregnskab på vej, som mange regner med vil byde på en nedjustering af Mærsks 2018-forventninger. Derfor kan Mærsk-aktien risikere at fortsætte sine volatile tendenser på børsen, vurderer aktierådgiveren fra Jyske Bank.

