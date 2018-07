Fitch: Handelskrig kan dæmpe den globale vækst

Foto: Port of Philadelphia

Hvis handelskrigen for alvor eskalerer, kan stridighederne dæmpe den globale vækst næste år med omkring 4 procentpoint, og særligt USA, Canada og Mexico vil blive ramt.

Sådan lyder det fra det amerikanske kreditvurderingsinstitut Fitch i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag ifølge Bloomberg News.

Hvis en eskalering i sidste ende resulterer i nye toldsatser på varer til en værdi af 2 bio. dollar (2000 mia. dollar), kan det skære den globale vækst i 2019 til 2,8 pct. I juni lød Fitchs forventning til den globale vækst til næste år på 3,2 pct.

Onsdag er EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, på besøg i Det Hvide Hus i USA's hovedstad, Washington.

Her skal de onsdag aften dansk tid møde den amerikanske præsident, Donald Trump, og forhandle om en handelsaftale. Og ifølge handelskommissæren står EU klar til at svare igen, hvis USA indfører nye toldsatser.

"Vi håber, at det ikke går så vidt, og at vi kan finde en løsning. Hvis ikke forbereder EU-Kommissionen en ret lang liste af mange amerikanske varer. Det ville være for omkring 20 mia. dollar," siger kommissæren ifølge Reuters.

Ifølge Cecilia Malmström er de potentielle tariffer ikke rettet mod bestemte amerikanske stater, men gælder blandt andet landbrugsprodukter, maskiner og højteknologiske varer.

