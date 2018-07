EU er parat til at lægge yderligere told på amerikanske varer

EU står klar til at svare igen, hvis USA indfører nye toldsatser på importerede europæiske biler.

Det fortæller EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, til avisen Dagens Nyheter onsdag.

"Vi håber, at det ikke går så vidt, og at vi kan finde en løsning. Hvis ikke forbereder EU-Kommissionen en ret lang liste af mange amerikanske varer. Det ville være for omkring 20 mia. dollar," siger kommissæren ifølge Reuters.

Onsdag er hun og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, på besøg i Det Hvide Hus i USA's hovedstad, Washington. Her skal de møde den amerikanske præsident, Donald Trump, og forhandle om en handelsaftale.

Ifølge Cecilia Malmström er de potentielle tariffer ikke rettet mod bestemte amerikanske stater, men gælder blandt andet landbrugsprodukter, maskiner og højteknologiske varer.

Hollandske Ceva oplever begrænset effekt af handelskrig

Trumps nye toldvarsel kan gøre ondt værre på Stillehavet

Medie: Trump er villig til ekstratold på alle kinesiske varer