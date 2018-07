Flere og flere investorer satser på kursfald hos Maersk

Det er ikke kun den amerikanske investeringsfond AQR Capital Management, der satser penge på, at A.P. Møller-Maersk skal ned i kurs. Faktisk har der aldrig været så store sats på, at Maersk vil falde på børsen, siden indsamlingen af data begyndte i 2006.

Det viser tal fra IHS Markit, som Bloomberg News refererer.

Sidste uge kom det frem, at AQR har "shortet" - som er at satse på kursfald - 0,5 pct. af Mærsks B-aktier. Det var ifølge Finanstilsynets database, der strækker sig tilbage til 2012, første gang nogensinde, at et selskab har shortet en så stor portion aktier i Maersk.

Men samlet er der shortet op mod 6 pct. af Mærsk-aktierne, viser data fra IHS ifølge Bloomberg News. Og det er et tal, der er mere end firdoblet i løbet af 2018.

I samme periode er Maersk B-aktien faldet mere end 20 pct. på grund af det pres, de fortsatte dårlige tider på containerfragtmarkedet har lagt på selskabets indtjening. Høje brændstofpriser og for mange tomme skibe plager branchen, som også ser ud til at stå for skud, hvis handelskrigen mellem USA og Kina får en negativ effekt på handelsmængderne.

