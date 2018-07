Medie: Trump er villig til ekstratold på alle kinesiske varer

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er klar til at lægge ekstra told på kinesiske varer for samlet 500 mia. dollar, hvis der bliver behov for det.

Det skriver mediet CNBC.

I et interview med CNBC siger præsidenten, at han "er klar til at gå til 500". Hvis det ender med at blive tilfældet, vil det være stort set alle kinesisk importerede varer, som tillægges ekstratold i USA.

Sidste år importerede USA således kinesiske varer for omkring 505,5 mia. dollar. Til sammenligning eksporterede USA varer for omkring 129,9 mia. dollar til Kina.

I den foreløbige handelskonflikt mellem USA og Kina har amerikanerne sat ekstratold på kinesiske varer for 34 mia. dollar, hvilket er blevet gengældt af kineserne. Siden har yderligere tiltag været på tale fra amerikanernes side, og det er sideløbende blevet mødt med advarslen om en økonomisk returserv fra kineserne.

Problemet for Kina er imidlertid, at de ikke importerer lige så mange varer fra USA, som amerikanerne importerer fra kineserne, og derfor er det umuligt for Kina at svare tilbage en-til-en.

Ifølge CNBC peger den seneste udtalelse fra Trump i retning af, at han er villig til at gå så vidt, som det er nødvendigt, for at få nedsat Kinas toldsatser sammen med løftet om ikke at stjæle amerikansk teknologi.

