Antallet af piratangreb og røverier mod skibe i Asien faldt i første halvår

Antallet af skibe, der i første halvår blev udsat for bevæbende røverier eller pirateri, faldt i løbet af første halvår i år. Det viser en ny rapport fra organistaionen Recaap, som overvåger udviklingen i Asien.

I alt blev der registeret 40 episoder, hvor det i 29 tilfælde lykkedes for overfaldsmændene at slippe afsted med deres ærinde, mens 11 sager blev ved forsøget. Det svarer til et fald på 15 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.

Af de 40 tilfælde var 37 væbnede røverier mod skibe, mens tre blev begået af pirater, fremgår det. Masafumi Kuroki, der er direktør for Recaap ISC, kalder nyheden om et fald for velkommen. Men understreger, at alle involverede skal fastholde indsatsen for at komme kriminaliteten til livs.

"(...) og vi opfordrer til øgede kraftige foranstaltninger i de områder, der er mere udsatte," siger Kuroki i en meddelelse.

Det er blandt andet Singaporestædet, hvor der var en stigning i antallet af episoder fra to til fire. Mens havne i Vietnam også var mere udsatte i perioden.

De 40 tilfælde i første halvår er det laveste antal i ti år i den periode, skriver Recaap. Samtidig har der ikke været episoder, hvor besætning er blevet bortført, eller hvor olie er blevet stjålet. Mens det går den rigtige vej i Asien, har industrien oplevet en stigning i væbnede angreb på skibe ved Vestafrika, viste en rapport fra IMB, International Chamber of Commerce's International Maritime Bureau, tidligere på året.

IMB's internationale piratagentur registrerede i alt 66 hændelser i første kvartal 2018 mod 43 i samme periode 2017 og 37 året før. På verdensplan blev der i indeværende års første tre måneder taget 100 besætningsmedlemmer som gidsler og 14 blev kidnappet fra deres skibe.

"Kapring af produkttankskibe fra ankerpladser i Guinea-bugten er bekymrende. Målet med angrebene er tyveri af olielaster og kidnapning af mandskab," sagde en talsmand fra IMB.

Brugen af data

Recaap har siden 2007 indsamlet data om røverier og pirateri mod skibe i Asien. I alt har organisationen materiale på 1500 sager om pirateri eller væbnede røverier. Alt det kan organisationen bruge til at tegne et billede af udviklingen.

Eksemplevis har 111 episoder ud af 122, der er blevet analyseret i løbet af de seneste 11 år, fundet sted i Singaporestædet, mens de resterende 11 skete i Malaccarstrædet, der er en hovedpassage mellem Det Indiske Ocean og Stillehavet.

Størstedelen af tilfældende blev begået af mænd i grupper på fire eller seks. 64 pct. var ikke bevæbnede, mens 30 pct. var bevæbnede med knive eller machetter. I 83 pct. af tilfældende kom besætningen ikke noget tlil.

