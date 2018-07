Oliepriserne stiger efter udtalelser fra russisk energiminister

Hvor der sent onsdag skulle betales 73,40 dollar for en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, skal der fredag aften lægges 75,39 dollar. Det er samtidig 1,3 pct. højere end slutprisen torsdag aften. For den amerikanske WTI-olie skal der fredag aften betales 71,11 dollar per tønde, hvilket er 1,1 pct. mere end torsdag aften.

Bag fredagens prisstigninger kan ligge en udtalelse fra den russiske energiminister, Alexander Novak, som ifølge Bloomberg News har sagt, at hvis det bliver nødvendigt, så kan kartellet Opec og dets allierede øge olieproduktionen til mere end de 1 mio. tønder om dagen, der ellers blev indgået en aftale om sidste måned.

"Jeg kan ikke afvise, at hvis der bliver behov for mere end 1 mio. tønder, at vi så vil være hurtige til at diskutere det sammen og tage alle nødvendige beslutninger," siger Alexander Novak fredag til journalister i Moskva ifølge Bloomberg News.

Siden Rusland, Saudi-Arabien og deres allierede sidste måned aftalte at løfte deres olieproduktion, så har oliepriserne generelt ligget tæt på deres højeste i mere end tre år.

Onsdag faldt oliepriserne imidlertid en del på grund af dels nervøsitet i relation til handelskonflikten mellem USA og Kina og dels meldinger fra Opec om forventning om en "forbedret" oliemarkedsbalance i 2019 takket være en lavere efterspørgsel og et større udbud blandt andet på grund af øget produktion i Libyen.

