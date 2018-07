Ugens vigtigste på ShippingWatch

BW og Hafnia sætter skub i konsolidering

Efter meget snak men lidt handling skete der endelig noget på markedet for produkttank, hvor de fleste er enige om, at der brug for konsolidering. BW Tankers købte en stor bid af danske Hafnia Tankers i en manøvre, som kan åbne for en reel fusion.

BW Group køber op og ejer nu knap halvdelen af Hafnia Tankers

Mikael Skov: Nyt opkøb styrker fokus på børsnotering

Nyt opkøb kan gøre Danmark til centrum for produkttank

Medie: Diamond S også på vej ind i konsolideringsspil

Foto: Hapag-Lloyd

CMA CGM har forsøgt at opkøbe tyskere

I containerbranchen har konsolideringen allerede kørt i højeste gear i længere tid med store handler. Trods det spærrede mange alligevel øjnene op, da Reuters kunne fortælle, at franske CMA CGM har forhørt sig om mulighederne for at købe tyske Hapag-Lloyd. Bliver de to langt sammen, vil det nye selskab overhale Maersk Line som verdens største containerrederi.

Medie: CMA CGM har undersøgt fusion – Hapag-Lloyd afviser rygtet

Storaktionær i Hapag-Lloyd: Franskmænd har forsøgt flere gange

Foto: Bunker Holding

Bunker Holding ser nye tider i bunkerbranchen

"Det er en periode, hvor fårene bliver skilt fra bukkene," sagde Keld R. Demant, topchef for Bunker Holding, i et interview med ShippingWatch. Han mener, at der sat gang i et udskillelsesløb i bunkerbranchen. Udtalelserne kom sammen med positive regnskaber fra Bunker Holding og Dan-Bunkering, som hører under Torben Østergaard USTC-koncern.

Bunker Holding efter fremgang: Første fase af konsolideringen er sat i gang

Dan-Bunkering vokser over hele linjen

Shippings eviggyldige problem driller Torben Østergaards ambitioner

Endofa i underskud efter lukning i Danmark

Læs også nyt om flere danske rederier, herunder Maersk Line, Stadil-familiens Sofia Shipping og Evergas.

Wärtsilä lander milliardstor scrubberordre med europæisk containerederi

Gentleman-aftaler holder hånden under Stadils ejerskab af skibe

Evergas' topchef ser 2018 som vendepunkt

Så meget kapacitet fjerner Maersk-manøvre fra travl handelsrute

Theresa May fremlægger længe ventet plan for brexit