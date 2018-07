Brand i vindmølleskib sender flere personer på hospitalet

Flere personer er blevet røgforgiftet, efter at et vindmølleskib brød i brand ved Tauruskaj ved Esbjerg Havn fredag formiddag. Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Der er tilkaldt flere helikoptere til havnen på grund af antallet af personer, som er blevet røgforgiftet.

Skibet er et hollandsk fragtskib, som ankom til Esbjerg Havn torsdag kort efter middag. Det skulle have lastet dele til vindmøller, som skulle svejses fast på skibsdækket, så de ikke kunne bevæge sig under transporten.

Det skriver JydskeVestkysten. Det var under svejsningen, at branden brød ud, fortæller Michael Fries, der er teamleder for maritim afdeling på Esbjerg Havn, til mediet.

