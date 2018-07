USA starter kinesisk straftold – Kina tvunget til at gengælde

Fredag morgen klokken 06.01 har USA igangsat den meget omtalte straftold på kinesiske varer, og med det samme har Kina ifølge Bloomberg News meddelt, at landet "er tvunget til at gengælde de amerikanske tariffer".

Meldingen fra Kina har været ventet, selvom det endnu er uvist, i hvilket omfang den kinesiske gengæld kommer til at tage form. Dog har der tidligere været skriverier, om at Kina vil gengælde den amerikanske straftold i samme omfang, hvilket vil sige med toldsatser på 25 pct.

Det kinesiske handelsministerium kalder det "den største handelskrig i økonomisk historie", og ministeriet oplyser videre, at USA's handlinger har gjort alvorlig skade på verdens forsyningsleverancer og udløst uro på det globale marked.

"Kina lovede ikke at affyre det første skud, men for at forsvare landets kerneinteresser og befolkningens interesser er vi tvunget til at tage de nødvendige modforanstaltninger," siger den kinesiske handelsminister i udtalelsen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Derudover oplyser handelsministeriet, at det løbende vil vurdere konsekvenserne for de berørte virksomheder og træffe "effektive foranstaltninger" for at tilbyde dem støtte.

Kina svarer igen

Ifølge Bloomberg News har en talsmand fra det kinesiske udenrigsministerium fredag udtalt på en pressekonference i Beijing, at Kinas toldsatser mod udvalgte amerikanske varer er trådt i kraft efter USA's "uretfærdige handlinger". Han svarede ikke på mere konkrete detaljer om omfanget, skriver nyhedsbureauet.

Talsmanden Lu Kang fortalte desuden, at Kina og USA løbende kommunikerer om toldspørgsmålet, og at USA fuldt ud kender Kinas holdning til handelskonflikten.

Kina har dog tidligere offentliggjort en liste over amerikanske varer, der kunne være potentielle mål for tariffer. Det inkluderer blandt andet sojabønner, elbiler og whiskey, skriver AP. Ifølge AFP ventes Kina at målrettet eventuelle toldsatser særligt modlandbrugsvarer.

Beregninger fra den amerikanske regering viser, at den amerikanske toldsats vil ramme en lang række kinesiske importvarer - herunder maskiner, elektronik, biler og computerharddiske - til en værdi af 34 mia. dollars årligt.

Herudover overvejes der fortsat tariffer på endnu flere varer til en værdi af 16 mia. dollars, som kan følge efter inden for de kommende to uger, har den amerikanske præsident, Donald Trump, tidligere fortalt.

Ifølge Bloomberg foreslog han samtidig, at tarifferne i sidste ende kan ramme varer til en værdi af 550 mia. dollars, hvilket er et beløb, der overstiger USA's samlede import af varer fra Kina sidste år, som lød på 505,47 mia. dollar ifølge statistikkontoret United States Census Bureau.

