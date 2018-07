Maersk tilpasser sig handelskrigens startfløjt

Om under et døgn går handelskonflikten mellem Kina og USA i gang, hvor den amerikanske særtold på kinesiske varer til en samlet værdi på 218 mia. kr. træder i kraft.

Og hos den danske transportgruppe A.P. Møller-Mærsk er tilpasningen i gang.

"Vi fokuserer på fleksibilitet i forretningen, så vi kan tilpasse os forandringer i de globale handelsstrømme," skriver informationschef Signe Wagner for A.P. Møller-Mærsk til Børsen.

Selskabet har allerede suspenderet en service, TP1, mellem Asien og den nordamerikanske kyst, som d. 22. juni blev suspenderet på ubestemt tid. Også en rute mellem Afrikas Horn og Rødehavet er sat på pause.

Onsdag valgte de kinesiske myndigheder at udskyde tolden på amerikanske varer med 12 timer, skrev The Wall Street Journal. Kina ønsker ifølge avisen ikke at være de første til at trykke på knappen, og da Beijing er i en tidszone, som er 12 timer foran Washington, ville Kina være de første til at indføre afgiften.

Nu bliver de indført et minut efter middag fredag d. 6. juli.

Rammer voluminer

I en analyse for nylig slog Alphaliner fast, at konflikten mellem Kina og USA vil blive endnu en udfordring for de i forvejen pressede containerrederier.

"Det er for tidligt at bestemme den endelige effekt af de nye toldsatser og modtræk, som vil blive sat ind 6. juli, men siden Kina udgør 68 pct. af den totale containervolumen på Stillehavet fra Fjernøsten, vil en reduktion på ti pct. fra Kina have effekt på 6,8 pct. af Stillehavs-voluminerne, hvis varemængderne ikke erstatttes af import fra andre Fjernøsten-destinationer," skrev analysehuset.

Maersk har sammen med en række andre rederier flere gange advaret mod konflikten. Og en eskalering vil naturligt påvirke Maersk, skriver informationschef Signe Wagner til Børsen og understreger, at det ikke ændrer på selskabets strategi.

Handelskrigen gør mere ondt på aktiekurserne end volumen

Handelskrigen kræver sit første offer i containerindustrien

Derfor håber redere at undgå transatlantisk handelskrig