Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Maersk-skib redder nødstedte migranter

Maersk Line kom ufrivilligt i centrum for de europæiske problemer med at håndtere bevægelsen af flygtninge og migranter, som forsøger at nå Europa via søvejen. Forrige fredag blev over 100 migranter reddet ombord på skibet Maersk Alexander. Migranterne først blev nægtet adgang til Italien, men kom siden sikkert i land.

Maersk Line holder fast i linje over for nødstedte migranter

Migranter på Maersk-skib er kommet sikkert i land på Sicilien

Så ofte deltager danske rederier i redningsaktioner i Middelhavet

Løkke: Italien må tage imod migranter på Maersk-skib

Foto: Hapag-Lloyd

Hapag-Lloyd skærer på staben og forventningerne

Det tyske containerrederi Hapag-Lloyd har måttet skære på både antallet medarbejder og forventningerne til årsresultatet. Særligt nedjusteringen vækker bekymkring i containermarkedet, hvor flere analytikere nu forventer, at Maersk Line også må skrue ned for sine forventninger.

Hapag-Lloyd nedlægger stillinger i hovedkvarteret

Hapag-Lloyd nedjusterer forventningerne til 2018

Maersk står overfor en nedjustering, spår analytikere

Foto: Monjasa

Monjasa-ejer lander stort overskud - men må sige farvel til finansdirektør igennem tre år

Det har været en god forretning for Anders Østergaard at være eneejer af den danske bunkerkoncern Monjasa i 2017. Til gengæld må han sige farvel til sin finansdirektør, som forlader stillingen efter godt tre år på posten.

Monjasa-overskud luner hos eneejer

Monjasa mister sin finansdirektør

Lodser har påpeget problemer med hviletid i årevis

Siden privatiseringen af markedet har lodserne kæmpet med for lidt hviletid. Sagsakterne viser, at der internt i Søfartsstyrelsen i årevis og helt frem til efteråret sidste år har hersket tvivl om, hvem der overhovedet har været tilsynsmyndighed med lodsers arbejdstid.

"Jeg håber ikke, at en whistleblower går til medierne"

Danpilot blev advaret om politianmeldelse og bødestraf

Lodserier får kritik og påbud af Søfartsstyrelsen

Foto: MAN Energy Solutions

Læs også...

Læs også om MAN, Molslinjen, Weco, Ardmore, Maersk Supply Service og flere andre gode historier i ugen, der gik.

MAN Diesel & Turbo skifter navn

Molslinjen vil overtage Danske Færger

Wecos tankforretning mindsker underskud i 2017

Ardmores topchef går imod konkurrenters opkøbsiver

Maersk Supply Service indgår samarbejde med Vestas

Rederne roser nyt energiforlig: Tusindvis af arbejdspladser på vej

Tørlastredere ser fordele ved Trumps handelskrig

Containerindustriens unikke konkurrenceregel skal revurderes