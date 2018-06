Kinesisk korruptionsenhed rejser kritik af Cosco

En af verdens største shippinggrupper får i en ny rapport hård kritik. Det drejer sig om Cosco, der i godt et år er blevet set efter af National Audit Office, som er en hjørnesten i præsidenten Xi Jinpings kamp mod korruption, skriver flere medier.

For nylig udgav revisionsenheden en rapport om forholdene hos koncernen, og der er flere kritipunkter at komme efter.

Ifølge revisionsenheden er der en række finansielle uregelmæssigheder. Blandt andet skulle Cosco have forfalsket indtjeningen mellem 2008 og 2013, hvor flere millionbeløb er blevet udeladt. Nettoprofiten var eksempelvis 20 mio. mindre end rapporteret, skriver Journal of Commerce.

Derudover er der ifølge revisionen foregået "ulovlige aktiviteter" med bestikkelse og andre overtrædelser hos to datterselskaber Cosco Logistics og Cosco Dalian Shipyard. Samtidig bliver Cosco ifølge Tradewinds kritiseret for ulovlige aktieinvesteringer, transaktioner med skibe uden bestyrelsens godkendelse og flere andre sager. Hos Cosco bliver rapporten taget alvorligt, understreger man ifølge mediet og vil introducere ny praksis og få styr på de finansielle udmeldinger.

Det er ikke første gang, at den kinesiske virksomhed bliver anklaget for korruption. For flere år siden blev ledende figurer i flere dele af selskabet arresteret og fjernet.

De seneste fund af National Audit Office vil ifølge Journal of Commerce blive efterforsket yderligere.

