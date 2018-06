Amerikanere på vej med skib på ny brændstoftype

Der er mange veje til CO2-neutral shipping, og nu vil et amerikansk selskab i gang med at teste vejen med skibe, der bliver drevet frem af hydrogen brændselsceller.

Startup-virksomheden Golden Gate Zero Emission Marine (GGZEM) har planer om at bygge USA's første af slagsen.

Virksomheden har netop modtaget et legat på 3 mio. dollars fra California Air Resources Board (CARB), fremgår det af en meddelelse. Skibet skal efter planen kunne sejle uden at udlede CO2 og ventes at være færdigbygget til næste år.

"Sammen med vores partnere vil vi gerne vise vores samfund, at der er en langsigtet løsning for at imødegå de drastiske nedskæringer i forurening med drivhusgasser, der kræves af stater som Californien og andre regeringer rundt om i verden," siger Dr. Joseph W. Pratt, der er CEO for den amerikanske virksomhed.

Multipurpose-skibet, som har navnet "Water-Go-Round," vil blive 70 fod langt og skal bygges af værftet Bay Ship & Yacht Co. I de første tre måneder efter skibet er færdigbygget, skal det i tre måneder opereres i San Fransisco Bay, hvor der vil blive indsamlet data om skibets præsteren. CARB vil bruge informationen til at verificere, om hydrogenteknologien kan have sin gang til maritim brug.

Skibet skal ifølge meddelelsen drives via to elektriske 300 kw-motorer. Selskabet Red and White Fleet kommer til at operere skibet for at demonstrere teknikken.

Flere initiativer som det amerikanske er undervejs andre steder i verden, blandt andet er et skotsk værft ved at udvikle en bilfærge, der kan sejle på hydrogen brændselsceller.

