Migranter på Maersk-skib er kommet sikkert i land på Sicilien

Det danske containerskib "Alexander Maersk" har natten til tirsdag sat over 100 migranter i land i byen Pozzallo på Sicilien.

Det oplyser A.P. Møller-Mærsk tirsdag morgen.

Besætningen på skibet samlede fredag 108 migranter op i farvandet mellem Libyen og Malta.

Klokken 01.20 natten til tirsdag forlod migranterne "Alexander Maersk" og kom sikkert i land, oplyser det danske rederi.

"Besætningen har gjort en heroisk indsats de seneste dage, og vi er meget stolte over måden, de har håndteret denne vanskelige situation på," hedder det i en kortfattet udtalelse fra A.P. Møller-Mærsk til Ritzau.

Dermed bekræftes oplysninger fra borgmesteren i Pozzallo, Roberto Ammatuna.

"Jeg takker Matteo Salvini (vicepremierminister i Italien, red.) for at have accepteret den humanitære forespørgsel, og jeg er sikker på, at det er den rigtige beslutning," sagde Roberto Ammatuna mandag til den italienske avis Corriere della Sera ifølge DR.

"Alexander Maersk" har siden fredag ligget stille ud for Pozzallo, fordi Italien i første omgang afviste at tage imod de ombordværende migranter.

Mandag kaldte Palle Laursen, teknisk direktør i Maersk Line, situationen for uholdbar.

"Vores besætning er slet ikke gearet til at håndtere dette. Der er mere end 100 mennesker ekstra om bord på et skib, der er lavet til 24. Det er både sikkerheds- og helbredsmæssigt uholdbart," sagde han.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) sendte mandag et brev til Matteo Salvini, hvori hun påpegede, at det er Italiens ansvar at tage imod migranterne.

"Jeg forventer, at den italienske regering bringer det her i orden, så migranterne ikke skal forblive på skibet. Det her er migranter, der var på vej mod Italien, og derfor er det selvfølgelig også Italien, der skal tage imod dem, sagde hun mandag.

