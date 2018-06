Medie: Maersk "dybt bekymret" over sikkerheden på Alexander Maersk

Alexander Maersk har siden fredag haft 113 migranter ombord, som containerskibet reddede.

Situationen er uholdbar ombord på skibet nu, vurderer Maersk over for dr.dk. De italienske myndigheder vil fortsat ikke tage imod migranterne.

"Det udgør både en sundheds- og sikkerhedsrisiko. Både for vores besætning, men ikke mindst de stakkels mennesker. Skibet er slet ikke beregnet til at have så mange ombord, mere end 100 personer, i en længere periode," siger chief technical officer Palle Laursen, Maersk Line til DR Nyheder.

Maersks forhåbning er, at det hurtigst muligt bliver klarlagt, hvor migranterne kan komme i land. Palle Laursen kalder situationen et "kæmpe problem."

Lars Løkke Rasmussen bad søndag integrationsminister Inger Støjberg kontakte de italienske myndigheder for at overbevise demat tage imod migranterne. Statsministeren deltager i disse dage i et minitopmøde for EU's regeringsledere om migranter, der vil til EU.

