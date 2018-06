Her er ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Ingen skibe, ingen aktivitet, ingen penge

Med købet af Herning Shipping er Axel C. Eitzen tilbage i shipping i en større skala end i mange år. I et interview med ShippingWatch fortalte nordmanden om at rejse sig igen efter at have mistet stort set alt.

"Jeg havde ingen skibe, ingen aktivitet, ingen penge. Jeg gik fra 7.400 ansatte til én"

Sådan vil Axel Eitzen nå breakeven i år

Rederier ærgrer sig over Brian Mikkelsens afgang

Brian Mikkelsen forlader posten som erhvervsminister for at tiltræde en toppost i det private erhvervsliv. Ministeren har været "et fyrtårn" for søfarten, sagde Danske Rederiers direktør Anne H. Steffensen til ShippingWatch. Afløseren Rasmus Jarlov er et ubeskrevet blad for søfarten.

Rasmus Jarlov er et ubeskrevet blad i dansk shipping

Brian Mikkelsen kræver EU ind i kampen mod værftsstøtte

Uret tikker for ny minister: "Jeg når ikke at revolutionere erhvervspolitikken"

Milliardudgift for Maersk i Chile

Beslutningen om at lukke Maersk Container Industrys fabrik kun tre år gamle fabrik i Chile skal sikre virksomheden på længere sigt. Nu og her koster det derimod et anseligt beløb.

Lukning af MCI i Chile betyder milliardudgift til Maersk

Maersk tvivlede selv på sin nye containerfabrik inden åbningen

Tankrederier på kapitaljagt og konsolidering

Der er sket en stor stigning i antallet af leasingaftaler i produkttank, hvor rederierne sælger skibe og lejer dem tilbage. Aftalerne giver god adgang til kapital i en svær tid, men indeholder også faldgruber.

Tankrederier skruer op for leasingaftaler i svær tid

Maersk Tankers klar med digitalt værktøj udviklet af hedgefond

Paddy Rodgers udpeger rival som mulig hovedspiller i konsolidering

Stena Bulks danske selskab leverer værste resultat i fem år

Wecos tankforretning mindsker underskud i 2017

Her er rederierne, der satser på scrubbere

Handelskrigen eskalerer

Ny EU-told optrapper handelskrig med USA

Tørlastredere ser fordele ved Trumps handelskrig

Danske rederier: Handelskrig kan ramme os hårdt

Kina vil svare USA hårdt tilbage på straftold

Sådan rammer handelskrigen containershipping

EU indfører told på amerikanske varer 22. juni

Lurende handelskrig skaber bekymring

Handelskrig sender Maersk-aktien ud i stort fald

Trump truer Kina med nye toldsatser for 200 milliarder

Oliepriserne sendt ned før vigtigt møde og handelskrig