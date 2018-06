Danske rederier: Handelskrig kan ramme os hårdt

En handelskrig mellem USA og Kina vil det ramme den danske shippingbranche hårdt. Sådan lyder meldingen fra Danske Rederier, der har rådført sig med flere af sine medlemmer, i Børsen.

"Udvikler stridighederne sig ud af kontrol, kan det få betydning for vækstraterne i den verdenshandel, som danske rederier er afhængig af. Lige nu har toldsatserne ikke haft bred effekt i transportmarkeder, men der er enkelte områder, hvor handelen er koncentreret mellem USA og Kina. Og her vil det kunne mærkes," siger Jakob K. Clasen, direktør i Danske Rederier til Børsen.

Transport af Liquefied Petroleum Gas, LPG, ser ud til at tage det hårdeste slag. der rammer bl.a. Evergas.

"Det er skidt nyt for dansk søfart og ikke mindst for gastank-segmentet, at det nu ser ud som om, vi er vidne til en regulær handelskrig mellem USA og Kina. Det er jo denne form for eskalering som shipping branchen har frygtet," siger Andrew McPhail, kommerciel direktør i Evergas.

I sidste uge annoncerede den amerikanske præsident som ventet toldsatser på 25 procent på en lang række varer fra Kina.

Begrundelsen var, at USA har haft et alt for stort handelsunderskud i handlen med Kina. Kina svarede prompte igen ved at pålægge ekstra told på 659 amerikanske varer.

Som modsvar annoncerede Trump mandag, at USA ville hæve tolden på en række kinesiske varer med yderligere ti procent.

Kina vil svare USA hårdt tilbage på straftold

Sådan rammer handelskrigen containershipping

EU indfører told på amerikanske varer 22. juni

Lurende handelskrig skaber bekymring