Brian Mikkelsen stopper som erhvervsminister

Brian Mikkelsen forlader posten som erhvervsminister, og det blå erhvervsliv kan dermed se frem til en ny mand eller kvinde i det politiske førersæde for et af Danmarks absolut vigtigste erhverv.

I stedet skal Brian Mikkelsen nu være adm. direktør for Dansk Erhverv, meddeler han på Twitter.

Der er ingen tvivl om, at Brian Mikkelsen har lagt sporerne for, at Danmark fortsat kan vokse og udvikle sig som søfartsnation i de kommende år. Anne H. Steffensen, adm. direktør, Danske Rederier

I den maritime sektor har der været bred enighed om, at Brian Mikkelsen har været en meget aktiv minister for rederierne og leverandører og alle de andre virksomheder, der giver Danmark en blå profil internationalt set.

Og han har på alle måder været en vigtig minister for søfarten, understreger Anne H. Steffensen, adm. direktør hos Danske Rederier.

"Brian Mikkelsen har været et fyrtårn både for søfarten og dansk erhvervsliv. Han har på alle måder været en aktiv og engageret minister, så jeg er ked af at høre, at han går af som minister. Samtidig vil jeg også sige tillykke med stillingen som adm. direktør for Dansk Erhverv. Dermed kommer han fortsat til at spille en rolle i at udvikle erhvervslivet og rammebetingelserne generelt," siger Anne H. Steffensen til ShippingWatch.

Et af Brian Mikkelsens seneste initiativer var vækstplanen for det maritime område, der blev fremlagt i januar. Planen indeholder 36 initiativer, som skal få dansk søfart til at vokse i de kommende år. Og netop det arbejde fremhæver Anne H. Steffensen over for ShippingWatch.

"Der er ingen tvivl om, at Brian Mikkelsen har lagt sporerne for, at Danmark fortsat kan vokse og udvikle sig som søfartsnation i de kommende år," siger hun.

Kritisk om statsstøtte

Så sent som i går tirsdag var Brian Mikkelsen på vegne af søfarten fremme med kritik mod statsstøtten til den sydkoreanske værfts- og shippingindustri. Nu vil han have EU-Kommissionen til at se nærmere på statsstøtten, sagde han til ShippingWatch.

I forbindelse med et besøg i Sydkorea tidligere på året bragte han emnet op for landets regering, og han er ikke blevet mindre kritisk af de nye tiltag, der siden er kommet til.

"Det er ikke noget, jeg bryder mig om, da det tipper balancen på skibsbygningsmarkedet. Den negative effekt af statsstøtten begrænser sig heller ikke kun til værftssektoren, men flyder også over i skibsfarten. Derfor er det noget, som rammer på flere områder, og det er usundt for industrien, når statslige aktører aktivt skubber til balancen i markedet," oplyste han i en mail til ShippingWatch.

Hos Danske Rederier håber Anne H. Steffensen, at Mikkelsens afløser vil fortsætte kritikken af statsstøtten.

”Jeg håber, at der kommer en god mand eller kvinde som afløser for Brian Mikkelsen. Vi glæder os til at se, hvem det bliver og at samarbejde om de udfordringer, vi også har, blandt andet statstøtte i Sydkorea," siger hun og fortsætter:

"Brian Mikkelsen har været en særdeles aktiv minister, men han har også talt på vegne af en regering, som stadig er der, så jeg forventer, at den kommende minister følger op på de ting, som er blevet sat i søen.”

Efter 24 år i politik begynder et nyt kapitel, hvor jeg skal stå i spidsen for Danmarks førende erhvervsorganisation. Brian Mikkelsen på Twitter

I EU har Brian Mikkelsen også arbejdet for bedre skatteregler til de danske maritime virksomheder, men ikke vundet alle kampe. Det gjaldt bl.a. ønsket fra Danske Maritime om at få indført den såkaldte montørordning, som EU ikke vil gå med til.

Den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har også kommenteret ministerens beslutning om at træde tilbage for at tiltræde hos Dansk Erhverv. Statsministeren skal nu gå til dronningen i morgen torsdag for at justere sin regering.

"Brian Mikkelsen har igennem mange år været en dygtig og engageret minister. Han brænder for at gøre en forskel – og har gjort det både som kultur-, justits-, økonomi- og erhvervsminister igennem en lang årrække."

"Personligt har jeg sat overordentligt stor pris på mit tætte, tillidsfulde og konstruktive samarbejde med Brian. Jeg vil gerne ønske ham stort tillykke med de nye udfordringer og ser frem til samarbejdet i hans nye kapacitet. I det lys vil jeg gå til Dronningen i morgen for at justere regeringens sammensætning," udtaler Lars Løkke Rasmussen.

Jobnyt! Jeg er både stolt, bevæget og begejstret på en og samme tid. Jeg bliver ny adm dir i @Dansk Erhverv. Efter 24 år i politik begynder et nyt kapitel, hvor jeg skal stå i spidsen for Danmarks førende erhvervsorganisation. Jeg er fuld af energi og super kampklar #dkpol #dkbiz — Brian Mikkelsen (@BrianMikkelsenC) 20. juni 2018

