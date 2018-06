Wilbur Ross anklages for insiderhandel i Rusland-sag

En handel tilbage i efteråret 2017 indhenter nu den amerikanske handelsminister Wilbur Ross. Ifølge New York Times valgte Ross at spekulere i tab på sine aktier i shippingselskabet Navigator Holdings, efter at han havde fået nys om en potentielt negativ historie, der var på vej.

Nemlig, historien om, hvordan Navigator Holdings havde tætte bånd til den russiske præsidents indercirkel med et stort russisk energiselskab som kunde.

Handlen til mellem 100.000 og 250.000 dollars skete efter, at Ross havde fået tilsendt flere spørgsmål fra journalister fra avisen. Tre handelsdage senere shortede Ross sin position på Navigator og satsede dermed på, at aktien ville falde, viser papirer frigivet fra regeringens etikkontor, skriver avisen.

Da Ross lukkede sin position igen, var aktien faldet 4 pct. efter skriverier om selskabets bånd til Rusland.

Regeringens vagthund på etik har til Forbes sagt, at handlen fik alarmklokkerne til at ringe, da det ser ud til, at Ross agerede ud fra ikke-offentlig information for at få en profit.

Selv afviser Wilbur Ross kritikken og siger, at han oplyste kontoret om salget, og at den information, han fik om artiklen, ikke kunne ryste markedet. Det handlede kun om hans egen finansielle position i Navigator Holdings. Det afviser New York Times dog med henvisning til spørgsmålene sendt til Ross, hvor båndene til Rusland også bliver nævnt.

