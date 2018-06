Danmarks Skibskredit henter kendt analytiker

Danmarks Skibskredit ændrer i sin organisering og opretter ny analyseafdeling.

For det første forlader den nuværende analysechef Christoffer Rex sin stilling til fordel for at blive leder af en ny enhed, som skal sætte fokus på digital omstilling i shipping. Han får titlen Head of Innovation og begynder i den nye funktion 1. september i år. Det skriver banken i en meddelelse.

Samtidig overtager Henriette Brent-Petersen stillingen som analysechef. Hun kommer fra en stilling som shippinganalytiker i DVB Bank og har tidligere blandt andet været analysechef hos Maersk Broker og Torm.

Henriette Brent-Petersen

"Christopher og Henriette vil i tæt samarbejde med husets øvrige afdelinger udvikle selskabets strategiske position over for kunder og øvrige stakeholders i shippinguniverset," skriver Danmarks Skibskredit og tilføjer:

"Danmarks Skibskredit vil derigennem i stigende grad orientere sig mod anvendelse af nye teknologier til analyse af shipping data i realtid, og aktivt invitere til et øget samarbejde mellem relevante aktører for at muliggøre digital transformation."

Danmarks Skibskredit sætter tempo på udlånsvækst

Lavere nedskrivninger giver solid fremgang for Skibskreditten

Danmarks Skibskredit henter ny direktør i Nordea