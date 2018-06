Scorpio Tankers: Der er ikke overbevisende argumenter for scrubbere

Det bliver ikke scrubbere, man får at se på Scorpio Tankers' skibe fra 1. januar 2020, når de nye globale svovlkrav træder i kraft.

Den løsning på svovlkravene giver ikke mening af flere grunde, mener rederiet.

"Analysen af scrubbere favoriserer linjerederier og/eller større skibstyper, dog er analysen for mindre og/eller tramp-rederier mindre klar," skriver Scorpio Tankers i en præsentation til sine investorer.

Samtidig peger rederiet på, at mange af Scorpios skibe sejler i ECA-områder, hvor grænsen for svovlindhold i brændstoffet ligger på 0,1 pct. Derudover vurderer rederiet, at de regulatoriske og tekniske risici på området taler imod scrubbere.

"Selskabet fortsætter med at evaluere scrubbere og har ikke set et overbevisende argument for at installere dem i dag," skriver Scorpio Tankers.

Rederiets plan er i stedet at sejle på lavsvovlholdigt brændstof med et svovlindhold på under 0,5 pct.

Organisationer foreslår ny svovlplan til IMO

Clarksons Platou forudser scrubbere på Maersk Lines største skibe

Star Bulk bestiller 22 scrubbere til flådens største skibe