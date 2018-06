Maersk udnævner ny CFO

Maersk har udnævnt ny finansdirektør, som begynder i selskabet senest 1. januar 2019.

Det er Carolina Dybeck Happe, der skal overtage stillingen som CFO, som Jakob Stausholm forlod tilbage i marts måned.

Den nye CFO er svensker og sidder på nuværende tidspunkt i en anden stilling som CFO i den svenske koncern Assa Abloy, der er verdens største leverandør af låse.

"Med Carolina Dybeck Happe får vi en stærk profil, der medbringer erfaring fra en global, førende virksomhed med en markant væksthistorie. I Carolina Dybeck Happes tid som CFO er der blevet skabt stor værdi for aktionærerne, og hun har med succes strømlinet interne processer og drevet den digitale agenda i et velrenommeret, internationalt firma. Jeg er overbevist om, at hendes kompetencer og erfaring vil bidrage positivt til den fortsatte transformation af vores forretning, og jeg glæder mig til at byde hende velkommen til A.P. Møller - Mærsk A/S," siger Søren Skou, CEO i A.P. Møller-Mærsk i en meddelelse. Carolina Dybeck Happe Tiltræder som CFO i A.P. Møller-Mærsk senest 1. januar 2019. Er i øjeblikket CFO i svenske Assa Abloy. Medlem af bestyrelsen i E.ON. Har tidligere arbejdet som blandt andet CFO i Trelleborg. Er uddannet civiløkonom fra Uppsala Universitet i Sverige. Er 45 år. Knap for faktaboks Vis Mere

Carolina Dybeck Happe har tidligere haft andre ledelsesstillinger i svensk erhvervsliv som blandt andet også CFO i Trelleborg. Hun bliver den første kvindelige CFO på gruppeplan i A.P. Møller - Mærsk.

"Jeg glæder mig til at blive en del af A.P. Møller - Mærsk A/S i denne spændende periode for virksomheden. A.P. Møller - Mærsk A/S er markedsleder med solide værdier og en ambitiøs strategi, der positionerer virksomheden for fremtidig vækst og værdiskabelse. Jeg ser frem til at bidrage til arbejdet med at forme fremtidens A.P. Møller - Mærsk," siger Carolina Dybeck Happe om sin nye stilling.

