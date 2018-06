Moody's forudser indtjeningsvækst på 4-5 pct. i shippingmarkedet

Det kommende års tid ser udsigterne for det globale shippingmarked stabile ud, vurderer kreditvurderingsinstituttet Moody's, som dog også spår forskelle i de enkelte undersegmenter.

For tørlastsegmentet venter Moody's, at efterspørgslen vil overgå udbuddet med 1 pct. i 2018, mens der for containermarkedet ses en efterspørgsel, som vil være understøttet af bred makroøkonomisk vækst og handelsvækst, omend der ikke spås markante fortsatte stigninger i fragtraterne.

Vendes blikket mod tankmarkedet, der består af transport af flydende last, ser Moody's knapt så positivt på udsigterne, da dette marked er negativt præget af fortsat høj kapacitet, mens raterne for at sejle med tankskibe formentlig vil forblive lave over de næste 12 måneder.

Samlet set venter Moody's for det samlede globale shippingmarked en indtjeningsvækst på 4-5 pct.

"Efterspørgslen vil ganske marginalt overgå kapaciteten i tørlastmarkedet, mens udbud og efterspørgsel ser ud til at blive nogenlunde balanceret i containershippingmarkedet," siger Maria Maslovsky, der er senioranalytiker hos Moody's, ifølge Bloomberg News.

"Dette kombineret med vores forventning om en 4-5 pct. organisk indtjeningsvækst for de næste 12 måneder understøtter vores stabile syn på den globale shippingsektor på trods af fortsat overkapacitet i tanksegmentet."

