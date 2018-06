Organisationer foreslår ny svovlplan til IMO

De globale svovlkrav rykker tættere og tættere på, og for at blive klar til dem har industrien brug for nogle klarere regler for, hvordan kravene skal følges og håndhæves.

Det mener en lang række af verdens store shippingorganisationer i form af Bimco, ICS, Intercargo, Intertanko og WSC.

For at få få indflydelse på processen har de fem organisationer sammen indsendt flere forslag til det næste møde i IMO, der behandler svovlkravene i midten af juli i underkomiteen PPR (Pollution Prevention and Response), blandt andet en hel plan for skiftet op til 1. januar.

"Gennem deres egen foreslåede implementeringsplan er rederne og operatørerne forpligtet til at gøre, hvad der er nødvendigt, og hvad de har kontrol over for at møde de nødvendige stardarder. Men den verdensomspændende implementering af det game changing nye regelregime vil være langt mere komplekst end den forrige introduktion af svovl, kontrolområder for shipping og ikke mindst på grund af omfanget af ændringen og mængderne og de forskellige typer af brændstof, der er involveret," skriver organisationerne i en pressemeddelelse.

De har indsendt forslag til IMO til drøftelse af blandt andet den konkrete implementeringsplan, men også om sikkerhedsaspekterne ved brændstofskiftet og kontrolmekanismer.

Clarksons Platou forudser scrubbere på Maersk Lines største skibe

Star Bulk bestiller 22 scrubbere til flådens største skibe

Ny måling før globale svovlkrav: Over halvdelen er ikke klar